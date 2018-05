Finisce la “maratona Next Generation”: all´Aullese la categoria Pulcini 2007

Battuta per 3-2 in finale l’Academy Massa Montignoso

Calcio Junior - La “maratona Next Generation” dei tornei, così denominati, che l’Aullese ha organizzato nell’arco dell’ultimo mese per tutta una serie di annate, s’è conclusa il primo Maggio col “Next Generation 2007” riservato appunto alla classe più “vecchia” della categoria dei Pulcini.



L’epilogo del “Prossima generazione” non poteva essere più felice per i colori neroverdi, col successo della propria squadra: battuta per 3-2 in finale l’ Academy Massa Montignoso.



Gli stessi Pulcini annata 2007 aullesi hanno nel frattempo ben figurato alla 1° “Festa Regionale del Pulcino per l’Isola d’Elba per Fabio Bresci”, organizzata dal Comitato Regionale Toscano e dai Comuni Elbani: due giornate all’insegna del divertimento puro, con partita in spiaggia e relativo bagno al mare al pomeriggio, con la sfilata di apertura e fuochi d’artificio al “Lupi” di Portoferraio.

I ragazzi, accompagni dagli istruttori Riccardo Manzato e Giorgio Tomè Giorgio e dal dirigente Marco Mastrini Marco, si sono contraddistinti per l’ottimo comportamento tenuto sia in campo, nei confronti con Audace Portoferraio e Pescia, Robur e Poggio a Caiano, che fuori dal campo tanto da ricevere i complimenti dell’organizzazione.