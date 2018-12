Festa di Natale per la Carrarese baby

Intanto nel fine settimana le categorie giovanili tornano in campo

Calcio Junior - Festa di Natale per il Settore giovanile della Carrarese. E' tutto pronto per il consueto scambio di auguri in casa azzurra per quanto riguarda le otto categorie dell calcio baby della Carrarese.

L'appuntamento è fissato per martedi prossimo 18 dicembre presso locali di Carrara Fiere ingresso lato Campo Scuola alle ore 17.30.



Intanto per il prossimo weekend un altro programma di gare.



La Berretti di mister Daniele Ficagna ospiterà sul terreno del Paolo Deste della Covetta la formazione del Pontedera.

(Sabato 15, ore 14.30)



Doppio appuntamento in terra sarda in casa dell'Olbia per le squadre nazionali. Gli Under 17 di mister Spallanzani giocheranno al campo Geovillage domenica 16 alle ore 15 mentre gli Under 15 sempre sullo stesso terreno di gioco alle ore 11.



Gara fuori casa anche per i Giovanissimi Regionali A 2005 di Giuseppe Mazzanti che saranno ospiti dei pari età della Pistoiese sul campo Pistoia Ovest.

(Domenica 16, ore 11)



Match casalingo a Fossone per i Giovanissimi Regionali B 206 di Roberto Bennati che ospiteranno la formazione della Pistoiese A.

(Sabato 15, ore 16)



In casa a Fossone anche la selezione Esordienti A 2007 di Gabriele Galeotti che attenderanno la visita della Pontremolese 2006.

(Sabato 15 , ore 18)



Turno di riposo infine per le due categorie piu' piccole ovvero per gli Esordienti B 2008 ed i Pulcini 2009