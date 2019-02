Esordienti B, San Marco Avenza: un bel gruppo di 28 ragazzi

Iovinella: "I bambini hanno bisogno di amore"

Calcio Junior - Un gruppo di 28 ragazzi con tanta voglia di imparare, con i 3 allenatori di cui il primo è Andrea Pucci, coadiuvato da Francesco Iovinella e Mino Rampino. Stiamo parlando della San Marco Avenza Esordienti B 2007, una squadra che per il gran numero di componenti si divide in due formazioni che giocano il sabato e la domenica. Per ora non stanno partecipando a nessun campionato ma si sono distinti nel Torneo di Aulla e nel Torneo Sperimentale.



Di seguito le parole di uno dei tre tecnici Francesco Iovinella: "Ringraziamo la San Marco che ci sta dando tutti i mezzi per lavorare bene. Cercheremo di mettere tutti noi stessi per formare questi meravigliosi bambini che hanno bisogno di amore e di essere coinvolti nel meraviglioso gioco che il calcio".