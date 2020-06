E´ nata ufficialmente l´Academy Turano Montignoso

Calcio Junior - Grazie all’art. 20 comma 7 delle NOIF, che permette la fusione tra società che abbiano sede legale nella stessa provincia, l’ASD Academy Massa Montignoso e l’ASD Aullese 1919 hanno definito tutto e a partire dalla nuova stagione sportiva daranno vita all’ASD Academy Turano Montignoso con grandi ed ambiziosi obiettivi e che avrà come impianto principale lo Stadio "A. Del Freo" di Montignoso con un campo a 11, uno a 7 ed uno a 5, tutti in sintetico!



Nella categoria Giovanissimi A-2006- la nuova compagine sarà l’unica rappresentante della provincia apuana nel girone Elite mentre negli Allievi A -2004- cercherà di vincere il campionato provinciale da subito.



Per quel che riguarda invece gli Allievi B non è escluso la possibilità di un ripescaggio nei gironi di merito e la società si sta muovendo per farsi trovare pronta qualora dovesse realizzarsi questo sogno!



Fonte: toscanagol.it