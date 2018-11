Don Bosco Fossone, impegnativo week end calistico

Difficile scontri per prima squadra, Allievi e Giovanissimi

Calcio Junior - Fine settimana impegnativo per il settore giovanile del Don Bosco Fossone. La sfida più ardua spetta ai Giovanissimi provinciali 2004 di mister Ratti che, ancora a 0 punti in classifica, incontrano domenica mattina il Versilia (4 pt) al Duilio Boni di Fossone. L'entourage giallorossoblu si aspetta un risultato importante poiché la classifica piange e la partenz non è stata positiva.



L'altra formazione in crisi di risultati è quella degli Allievi Regionali allenati da Musetti, squadra costruita di sana pianta, che con 1 punto in classifica vanno a giocare in trasferta nel difficilissimo campo del Castelnuovo di Garfagnana, condizioni metereologiche permettendo.



Chi gode di un discreto momento è la prima squadra allenata da mister Incerti che con 10 punti va a giocare ad Altopascio contro il quotato Tau (14 pt). Uno scontro al vertice dove la formazione carrarese, reduce da una sconfitta sonante in casa per 3-0 ai danni della Torrelaghese, deve fare risultato per non perdere posizioni.



Il Direttore Generale Santini ci fa osservare che i ragazzi sono disponibili e il mister sicuramente schiererà una formazione importante visto il delicato incontro , quindi ci si aspetta un pronto riscatto per un'ottima formazione quella della presidente Marina Ceccarelli costruita per stare nelle posizioni di alta classifica.