Don Bosco Fossone, Allievi Regionali salvi

Salvezza raggiunta ad un turno dal termine

Calcio Junior - Tanti complimenti alla formazione Allievi Regionali del Don Bosco Fossone, allenati da mister Massimo Taurino, per la salvezza raggiuntaad un turno dal termine. Infatti domenica passata, battendo per 3-2 il Coiano S. Lucia con le reti di Rossi, Fuschi e Tonioli, i giallorossoblu si sono aggiudicati matematicamente la salvezza. Molto del merito è dell'allenatore che è riuscito a far fare alla squadra un grande girone di ritorno, nonostante tutti i problemi iniziali dovuti agli infortuni e soprattutto una campagna di rafforzamento a gennaio da parte della società. L'ultima di campionato i suoi ragazzi giocheranno a Lucca contro il Marlia, già retrocesso, e quindi spazio a chi ha giocato un po' meno all'insegna del divertimento.



I Giovanissimi Regionali, allenati da Bertini, perdendo ad Aulla per 2-0 si sono complicati la vita. A questo punto quartultimi in classifica, e a 2 punti dalla quintultima, devono sperare che l'Aullese vinca e che lori stessi vincano in casa con il Coiano S.Lucia.



I Giovanissimi Provinciali di Cia terminano con una sconfitta a Viareggio per 3-0, ma centrano comunque un ottimo piazzamento: 6 posto in classifica con 19 punti nel girone di andata e 28 in quello di ritorno. Mister Cia che abbiamo raggiunto telefonicamente é soddisfatto dei suoi ragazzi: "Sono 22 ragazzi eccezionali che mi hanno seguito con dedizione. Un plauso va anche alle famiglie per l'educazione che hanno saputo dare a questi ragazzi, veramente un ottimo gruppo".



Nella foto la formazione Allievi Regionali che si è salvata.