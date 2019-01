Don Bosco Fossone, Allievi B promossi nel Girone Interprovinciale

Qualificandosi nei primi 5 posti del campionato provinciale

Calcio Junior - Soddisfazione da parte della Società Don Bosco Fossone per la formazione Allievi B under 16 allenati da Gianluca Cia che al termine del girone di andata del Campionato Provinciale, qualificandosi nei primi 5 posti, ha fatto sì che alla ripartenza dei campionati venisse inserita in un Girone Interprovinciale comprendenti le province di Massa Carrara e Lucca.



Il Campionato composto da 10 squadre avrà inizio questo fine settimana, con andata e ritorno e al termine le prime due classificate parteciperanno al famoso Torneo Regionale Cerbai che si svolge ogni anno. La squadra di Cia debutta sabato ad Aulla alle 17.15 contro l'Aullese, quindi dovrà cercare di partire con il piede giusto e dimostrare tutto quello che di buono ha fatto fino ad oggi, la formazione è un mix delle annate 2003 e 2004 che fa ben sperare la società, non ci resta che fargli un in bocca al lupo.