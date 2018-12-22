Don Bosco Fossone, al via il 6° Torneo "Happy Winter"
Riservato alle categorie Pulcini e Primi Calcio. Fischio d'inizio domenica 23 dicembre
Calcio Junior - LA SOCIETA’ USD DON BOSCO FOSSONE ORGANIZZA IL 6° TORNEO “HAPPY WINTER” MEMORIAL ANTONIO MAZZI RISERVATO ALLE CATEGORIE PULCINI 2008-2009 E PRIMI CALCI 2010-2011 CHE SI SVOLGERA’ PRESSO IL CAMPO SPORTIVO IN ERBA ARTIFICIALE DUILIO BONI DI FOSSONE CON IL SEGUENTE CALENDARIO:
PULCINI 2008: DOMENICA 23/12/2018
ORE 16.30 GIRONE A: DON BOSCO FOSSONE/ORATORIO NAZZANO/PERTICATA/SPORTING APUANIA
ORE 17.30 GIRONE B: CARRARESE/MASSESE/RIVASAMBA/SAN MARCO
PULCINI 2009: VENERDI 28/12/2018
ORE 15.30 GIRONE A: CAPEZZANO PIANORE/DON BOSCO FOSSONE/S. VITALE/SPORTING APUANIA
ORE 16.30 GIRONE B: DON BOSCO FOSSONE B/FILVILLA/TAU CALCIO/TURANO
PRIMI CALCI 2010: SABATO 29/12/2018
ORE 15.30 GIRONE A: COLLIORTONOVO/CROCE VERDE/DON BOSCO FOSSONE/RICORTOLA
ORE 16.30 GIRONE B: MASSESE/TARROS/SPORTING APUANIA/TIRRENIA
PRIMI CALCI 2011: DOMENICA 30/12/2018
ORE 15.30 GIRONE A: ACADEMY MM/DON BOSCO FOSSONE/SAN VITALE/TARROS
ORE 16.30 GIRONE B: CROCE VERDE/LUNI CALCIO/PIANAZZE/ DON BOSCO FOSSONE
SABATO 5 E DOMENICA 6 GENNAIO 2019 SI SVOLGERANNO LE GIORNATE CONCLUSIVE DELLA MANIFESTAZIONE E A TUTTI I BAMBINI PARTECIPANTI VERRA’ REGALATA LA CALZA DELLA BEFANA
Sabato 22 dicembre 2018 alle 11:12:20
REDAZIONE
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Questo post è a cura della A.S.D. Sportivamente