La società rossoblu ha deciso per il cambio in panchina degli juniores regionale Elite attualmente ultimi in classifica.

Calcio Junior - Davide Ratti saluta la San Marco Avenza. L'ex giocatore azzurro ed il suo vice e collaboratore Manuel Del Sante sono stati sollevati dall'incarico tecnico della guida della Juniores regionale Elite rossoblu da parte della società della Covetta al termine di un girone di andata deficitario che vede gli avenzini all'ultimo posto con soli otto punti all'attivo. Una situazione complicatissima in classifica per la squadra rossoblu che a cominciare da sabato prossimo inizierà l'operazione miracolo con la conquista della salvezza che piu' dello scorso anno sarebbe decisamente una super impresa.



Alla guida della San Marco juniores il vice di Stefano Turi ovvero mister Frediani per un progetto globale accomunato alla prima squadra con Giacomo Remondina, preparatore atletico. La socità San Marco , arrivata con dispiacere a questa difficile decisione, porge i piu' sentiti ringraziamenti a Ratti e Del Sante augurando loro grandi soddisfazioni sportive. San Marco che tornerà in campo esattamente tra quattro giorni per la prima giornata di ritorno in casa al Paolo Deste della Covetta contro la Larcianese.



La situazione di classifica del campionato Juniores regionale Elite al giro di boa

Fucecchio 31, Grassina 28, Cuoiopelli 26, Atletico Cenaia 25, Sestese 24, Grosseto 23, Lastrigiana 23, Pro Livorno 21, Affrico 20, Cascina 20, Larcianese 18, Porta Romana 17, Bibbiena 16, Rinascita Doccia 14, Urbino Taccola 12, San Marco Avenza 8.



Il programma della prima giornata del girone di ritorno che si svolgerà sabato 5 gennaio alle ore 15.Affrico-Pro Livorno Sorgenti, Atletico Cenaia-Cascina, Bibbiena-Grosseto, Cuoiopelli-Lastrigiana, Fucecchio-Rinascita Doccia, Grassina-Sestese, Porta Romana-Urbino Taccola, San Marco Avenza-Larcianese.





