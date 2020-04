Coronavirus, formalmente chiuso il calcio baby

Calcio Junior - Benchè manchi ancora la comunicazione ufficiale da parte del Comitato Regionale e di conseguenza anche quello provinciale, dopo gli stop alle categorie giovanili nazuinali appare praticamente imminente anche per le squadre baby nostrane la chiusura anticipata della stagione sportiva giovanile 2019/20.



A tal proposito una considerazione interessante arriva dal dirigente dell'Atletico Carrara Riccardo Rinaldi che riportiamo.



"Considerato che la stagione si è formalmente chiusa (settore giovanile e scolastico) con quattro mesi di anticipo, riterrei utile alle società considerare il tesseramento valido anche per la stagione 2020 2021, magari con possibilità di svincolo a settembre/dicembre.



Aprendo nel portale una finestra, per validare il tesseramento inserendo



1 data scadenza visita medica



2 pagamento tesseramento 20 21 di importo dimezzato per la parte di stagione non utilizzata



3 pagamento quota assicurativa di importo dimezzato per la parte di stagione precedente non goduta.



Anche le iscrizioni per la stagione 2020/21 potrebbero essere dimezzate considerando che quella in corso si è svolta al 50%.



Credo che cosi si aiuterebbero molto le società a ripartire, con sgravandole dal punto di vista gestionale ed anche economico. "



ennemor