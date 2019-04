Conto alla rovescia per l´Apuania Cup Primavera

- Tutto pronto per la terza edizione dell'. Come ogni anno due giorni di calcio, sole e gioia presso ildi Marina di Massa, dove durante il week end delscenderanno in campo i più piccoli per dare il via, a due passi dal mare, al calcio giocato delle stagioni più calde.Il torneo (manifestazione calcisticaorganizzata dalle associazioni sportive dilettantistiche) è riservato alle categorie: la prima giocherà di sabato pomeriggio e la seconda di domenica mattina. Entrambe le categorie saranno organizzate in due gironi unici all'italiana e al termine di ognuna avverrà la premiazione per tutti i partecipanti.Durante l'intera manifestazione, come ogni edizione, gli organizzatori metteranno a disposizione dei presenti il servizio, con scatti fotografici durante le partite e stampa istantanea 15*22 a bordo campo, per rendere eterne le "gesta" dei piccoli atleti ().(Sabato 27 aprile pomeriggio): Sporting Apuania, Città Di Massa, Pontremolese, Palleronese, Pianazze, Versilia, Forte Dei Marmi, Margine Coperta(Domenica 28 apirle mattina): Aullese A, Aullese B, Versilia, Academy Massa Montignoso A, Academy Massa Montignoso B, Turano, Turano B, Palleronese