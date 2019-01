Carrarese Under, ok a Pisa

Sul terreno dei pari eta' nerazzurri i Giovanissimi 2004 pareggiano uno ad uno mentre gli Allievi 2002 si impongono per due a uno

Calcio Junior - Le giovanili Under nazionali della Carrarese tornano dalla doppia trasferta di Pisa con un buon bottino. Pareggio per gli Under 15 mentre gli Under 17 (foto) hanno strappato una bella vittoria.



I tabellini dei due match



Under 17, cat. 2002

PISA-CARRARESE 1-2

PISA: Silvestri, Tescione, Doni, Tammaro, Vannozzi, Macchi, Tramacenere, Sibilio, Gargini, Nigi, Fagni.A disp. Barsotti, Fischer, Pierucci, Pinna, Petrini, Meta, Dalle Lucche, Cannas, Borriello. All. Paffi.

CARRARESE: Gallina, Mecca, Biasci, Orlandi, Dell'Amico L, Guelfi, Benassi, Delal Pina, Pietrelli, Centonze, Bigini. A disp. Pinna, Berti, Fruzzetti, Cenderello, Bonuccelli, Di Nicola, Neri, Dell'Amico G. All. Spallanzani.

ARBITRO: Iannello di Lucca.

RETI: Biasci, Pietrelli, Sibilio.



Under 15, cat. 2004

PISA-CARRARESE 1-1

PISA: Colucci, Lici, Ceccanti, Innocenti, Lelli, Provinzano, Matteoli, Signorini, Balducci, Volpi, Passoni. A disp. Di Pietro, Pantani, Nannetti, Del Pecchia, Sansaro, Montagnani, Benedini, Giorgi, Stigliano. All. Lisuzzo.

CARRARESE: Gatti, Villa, Bernuzzi, Guidi, Chaabti, Bianchi, Magoni, Tognocchi, Baldecchi, Castronovo, Branca. A disp. Socoloschi, Scaletti, Grasso, Santini, Biggi. All. Cordoni.

ARBITRO: Poggianti di Livorno.

RETI: Passoni, Branca