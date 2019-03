Carrarese Under, giornata opaca

Dai due match casalinghi con il Pontedera arriva un solo punto

Calcio Junior - Campionato Under 17 cat. 2002

CARRARESE-PONTEDERA 2-2

CARRARESE: Gallina, Smecca, Dell'Amico G, Guelfi, Dell'Amico L, Davitti, Benassi, Berti, Pietrelli, Centonze, Bigini.A disp. Paita, Orlandi, Della Pina, Cenderello, Di Nicola, Bonuccelli, Neri, Tonelli, Biasci. All. Spallanzani.

PONTEDERA:Orsini, Pagliai G, Pagliai N, Guacci, Gamberucci, Orsucci, Semboloni, Guidi, Tersigni, Boldrini, Ortu. A disp. Vigilucci, Maggiorelli, Natali, Sparta, Bertolini, Massa, Prinetti, Bartoli. All. Caponi.

ARBITRO: Marino di Pisa

RETI: Dell'Amico L., Tonelli, Guacci, Gamberucci.



Campionato Under 15 cat. 2004

CARRARESE-PONTEDERA 2-4

CARRARESE:Gatti, Villa, Bernuzzi, Magoni, Chaabti, Bianchi , Scaletti, Tognocchi, Baldecchi, Castronovo, Branca. A disp. Socoloschi, Rodrigues, Guidi, Biggi, Grasso. All. Cordoni

PONTEDERA:Borghini, Colombini, Innocenti, Magozzi, Di Bella, Paoli, Crecchi, Martuzzi, Tocchini, Scarpa, Romei. A disp. Frangioni, Bartolini, Braccini, Del Carlo, Dushku, Fiorito, Lebbiato, Macci, Ricciarelli. All. Dal Bo'.

ARBITRO: Cinquini di Viareggio