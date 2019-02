Carrarese Under, doppio ko ad Arezzo

Allievi e Giovanissimi nazionali cedono ai colleghi amaranto

Calcio Junior - Doppio ko in trasferta per le giovanili nazionali della Carrarese impegnate ad Arezzo.



i Tabellini.



AREZZO-CARRARESE 2-0

(Under 17 cat. 2002)

AREZZO: Casini, Bartoli, Pellegrini, Martelli, De Pellegrin, Canapini, Sestini, Conteduca, Tiradossi, Anselmi, Blasetti. A disp. Migni, Bianchetti, Baldoni, Gnaccarini, Salipaj, Frattanelli, Steccato, Romani, Teodori. All. Gioacchini.

CARRARESE: Gallina, Smecca, Cenderelli, Orlandi, Bonuccelli, Davitti, Benassi, Falanga, Tonelli, Centonze, Bigini.A disp. Faita, Berti, Guelfi, Dell'Amico, Biasci, Di Nicola, Neri, Dell'Amico, Pietrelli. All. Spallanzani (foto).

ARBITRO: Cioli di Siena

RETI: Pellegrini, Tiradossi.



AREZZO-CARRARESE 1-0

(Under 15 cat. 2004)

AREZZO: Balicani, Viciani, Malku, Patriarchi, Sannarelli, Tralci, Ficini, Alcini, Di Tora, Bonavita, Treppiedi. A disp. Tiezzi, Landozzi, Martini, D'Angelo, Scatizzi, Volpi, Osakowe, Tresa, Gori. All. Beranrdini.

CARRARESE:Gatti, Villa, Bernuzzi, Magoni, Chaabti, Bianchi, Grasso, Tognocchi, Biggi, Castronovo, Branca. A disp. Socoloschi, Rodrigues, Scaletti, Guidi, Baldecchi. All. Cordoni.

ARBITRO: Storri di Arezzo.

RETE:Tralci