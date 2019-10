Carrarese Under, col Ravenna alti e bassi

Gli Allievi di Spallanzani si impongono per due a zero mentre i Giovanissimi vengono superati per due a uno

Calcio Junior - Una vittoria ed una sconfitta nel doppio confronto di Fossone tra le selezioni Under nazionali giovanili azzurre ed i pari età del Ravenna. Gli Under 17 di Spallanzani (foto) si impongono grazie alle due reti di Tognocchi e Tonelli mentre l'Under 15 di Mazzanti cede ai ravennati che passano per due a uno.



I tabellini delle due gare.



CARRARESE-RAVENNA 2-0

(Under 17)

CARRARESE: Gatti, Smecca, Scaletti, Falanga, Orsi, Bianchi, Berti, Bernuzzi, Tonelli, Castronovo, Tognocchi.A disp. Tonetti, Guelfi, Villa, Guidi, Baldeschi, Grasso, Branca, Magoni. All. Spallanzani

RAVENNA: Antonini, Bucci, Guerra, Baccarini, Vultaggio, Laghi, Santomauro, Angelini, Mescanzoni, Prati, Caruso. A disp. Catalano, Battistini, De Ioris, Chamic, Coppari, Asoni, Del Fiore, Zizzanga.

ARBITRO: Biagini di Lucca (Ass. Giusti - Cerino di Lucca)

RETI: 25' pt Tognocchi, 43' pt Tonelli.



CARRARESE-RAVENNA 1-2

(Under 15)

CARRARESE: Ragonesi, Faconti, Jacob, Pasquini, Bonafede, Negri, Bologna, Pucci, Zaccagna, Cacciatori, Gentili.A disp. Pennacchi, Bedini, Zeka, Micheucci, Giovannoni, Scuto. All. Mazzanti

RAVENNA: Billi, Scicchitano, Fomete, Siboni, Padoan, Tampieri, Passanisi, Casadei, Costantini, Correnti, Guidi. A disp. Fenati, Calanrdini, Carrozzo, Leone, Carrozzo, Pizzardi, Ravaglia, Vinci, Minguzzi. All. Babini

ARBITRO: Cagnoli di Viareggio

RETI: 20' pt Padoan, 21' st Negri, 35' st Vinci



______

NM