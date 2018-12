Carrarese Under 17, pareggio casalingo

Gli azzurrini di mister Spallanzani vengono raggiunti nel finale dal Siena

Calcio Junior - CARRARESE-ROBUR SIENA 2-2

(Under 17)

CARRARESE : Pinna, Smecca, Biasci, Orlandi, Dell'Amico L, Davitti, Benassi, Della çIna, Dell'Amico G, Centonze, Bigini. Adisp. Gallina, Falanga, Berti, Cenderello, Ricotta, Bonuccelli, Neri, Tonelli. All. Spallanzani.

ROBUR SIENA: Borraschi, Arrigucci, Gambassi, Abazi, Danielli, Sissini, Chiti, Sestini, Mignani, Arigo, Abbate. A disp. Petrucci, Basilicata, Larosa, Barontini, Scali, Barontini, Tozzato, Sarno, Hodza. All. Voria.

ARBITRO: Bo di Livorno (Ass. Reale / Cecchini di Carrara)

RETI: Arigo, Tonelli, Davitti, Abbate.

CARRARA- Sul terreno di gioco di Fossone la Carrarese Under 17 sfiora la vittori ama deve poi accontentarsi del pareggio (2-2) contro il Siena. Partita dai numerosi capovolgimenti di fronte. Passa in vantaggio il Siena con Arigo ma la Carrarese ha una grande reazione riuscendo a ribaltare il match col pareggio di Tonelli e con la rete del 2-1 di Davitti (foto) di testa. A pochi secondi dal termine pero' arrivava la doccia fredda del pareggio definitivo da parte dei bianconeri ospiti.