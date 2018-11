Carrarese Under 17 corsara in Sardegna

Arriva invece un ko per gli Under 15 di mister Cordoni

Calcio Junior - Le giovanili nazionali della Carrarese tornano della lunga trasferta in terra sarda con luci ed ombre. Opposte ai pari età dell'Arzachena le formazioni Under 17 ed Under 15 hanno raccolto una vittoria ed una sconfitta. Bella vittoria da parte degli Under 17 di mister Spallanzani che espugnano il terreno di Oristano per due a uno grazie ad una bella doppietta di Emanuele Smecca (foto) con capitan Alessandro Davitti abile rifinitore.



Questa la formazione degli azzurrini 2002 vittoriosa in Sardegna.

CARRARESE Under 17 . Gallina, Smecca, Biasci, Orlandi, Dell'Amico L, Davitti, Benassi, Della Pina, Dell'Amico G, Centonze, Bigini. A disp. Pinna, Falanga, Berti, Cenderello, Ricotta, Bonuccelli, Di Nicola, Tonelli, Pietrelli. All. Spallanzani.



I risultati del girone Under 17. Pis.a-Arezzo 1-1, Arzachena-Carrarese 1-2, Olbia-Pontedera 0-4, Robur Siena-Pistoiese 4-1, Viterbese Castrense-Rieti 4-1.



La classifica è la seguente. Pontedera 19, Viterbese Castrense 15, Pistoiese 14, Robur Siena 13, Arezzo 13, Carrarese 10, Rieti 9, Pisa 9, Olbia 7, Lucchese 7, Arzachena 3.



Sconfitta invece la selezione Under 15. Gli azzurrini di Cordoni cedono per 2-1.



I risultati della giornata. Olbia-Pontedera 0-3, Arzachena-Carrarese 2-1, Pisa-Arezzo 3-1, Robur Siena-Pistoiese 2-0, Viterbese Castrense-Rieti 3-2.



La classifica. Pontedera 19, Pisa 19, Robur Siena 17, Pistoiese 16, Viterbese Castrense 15, Arezzo 12, Carrarese 10, Rieti 7, Olbia 4, Arzachena 3, Lucchese 1.



Questo il prossimo turno di campionato valevole per entrambe le categorie di domenica 2 dicembre. Arezzo-Viterbese Castrense, Carrarese-Robur Siena, Città di Pontedera-Pisa, Pistoiese-Olbia, Rieti-Lucchese. Riposa: Arzachena



Le altre categorie azzurre



Giovanissimi Reg A (Cat. 2005)

CARRARESE-LUCCHESE 0-2

CARRARESE: Ragonesi, Buonafede, Zeka, Cosentino, Pasquini, Cacciatori, Gentile, pepe, Giampieri, Negri, Folcarelli:A disp. Andreani, Bedini, Lombardi, Giovannoni, Zaccagna. All. Mazzanti.





Giovanissimi Reg B (Cat. 2006)

PONTEDERA-CARRARESE 1-3 (1-0, 1-2, 0-4)

RETI: Dell'Amico D (2), Alberti, Rolla, Luciani, Aliboni.



Esordienti 2007

Turno di riposo



Esordienti 2008

D B FOSSONE-CARRARESE 0-3 (0-3, 0-3, 0-1)

RETI: Vannucchi (2), Bonci, Alliotta, Rocchiccioli, Zedda



Pulcini 2009

Turno di riposo