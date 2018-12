Carrarese Under 15, pari col Siena

A Fossone gli azzurrini di Cordoni non riescono a passare e devono accontentarsi di un punto

Calcio Junior - CARRARESE-ROBUR SIENA 0-0

(Under 15)

CARRARESE: Gatti, Villa, Bernuzzi, Taverna, Chaabti, Bianchi, Magoni, Tognocchi, Biggi, Catronovo, Branca.A disp. Socoloschi, Guidi, Rodrigues, Baldecchi, Scaletti, Bertoloni. All. Cordoni.

ROBIR SIENA: Filippis, Morosi, Moruzzi, Ionescu, Simi, Bartbera, Majuri, Pomi, Radi, Dema, Bifini. A disp. Trapassi, Bianchi, Sonnini, Vario, Casini, Ghilli, Aiello, Lombardi, Hagbe. All. Argilli.

ARBITRO: Cinquini di Viareggio.

CARRARA- Termina a reti inviolate il match della Carrarese Under 15 che sul terreno di Fossone era opposta ai pari età della Robur Siena. Alcune occasioni per passare in vantaggio per quanto riguarda la formazione di mister Luca Cordoni ma il risultato non cambiava sino al termine della gara. Un punto comunque utile a muovere la classifica per i Giovanissimi nazionali azzurri.