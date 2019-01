Carrarese. una brutta Berretti ko a Lucca

Gli azzurrini di Ficagna giocano male e vengono superati per due a zero dai rossoneri

Calcio Junior - La Carrarese Berretti torna sconfitta dal derby di Lucca. Gli azzurrini di Ficagna giocano una brutta partita e vengono superati per due a zero dai rossoneri che si aggiudicano il match con un gol per tempo. Carrarese impalpabile e poco pericolosa in avanti.



Il tabellino.

LUCCHESE-CARRARESE 2-0

LUCCHESE: Tonarelli, Isola, Muratore, Fazzi, Menapace, Simi, Nieri, Zocco, Ferraro, Cipriani, Rossi. A disp. Moscogiuri, Della Morte, Ghianda, Fambrini, Cardella,Scafuri, Votino, Del Rosso, Benedetti, Mazzotta. All. Bruno.

CARRARESE: Balestri, Bongiorni, Bianchi, Fortunati, Maccabruni, Vaira Bennati, Manzo, Scaletti, Panati, Gandolfi.A disp. Paita, Ferri, Orlandi, Lodovici, Pedrazzi, Dell'Amico, Tivegna, Petriccioli, Fantini. All. Ficagna.

ARBITRO: D'Orta di Pisa.

RETI: 35' Rossi, 70' Ferraro.