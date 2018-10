Carrarese U17, Bigini firma il pari esterno

A Rieti una prestazione di carattere da parte della squadra di Spallanzani

Calcio Junior -

RIETI-CARRARESE 1-1

(Under 17)

RIETI: Conti, Aceti, Vangone, Celosati, Renzi, Nallo, Bonis, Esposito, Bernardini, Principi, Pastore. A disp. Polidori, Ascani, Bonifazi, Troiani, Ferrari, Inel, Capaccio, Gambino, Andreoni. All. Pagliarini.

CARRARESE: Gallina, Cenderello, Biasci, Orlandi, Delll'Amico L, Davitti, Fruzzetti, Della Pina, Pietrelli, Centonze, Bigini. A disp. Pinna, Berti, Falanga, Guelfi, Di Nicola, Smecca, Tonelli, Dell'Amico G, Neri. All. Spallanzani.

ARBITRO: Giomi di Tivoli.

RETI: 9' pt Bernardini, 30' pt Bigini

NOTE: All'8' Fruzzetti esce infortunato al malleolo e viene trasportato al Pronto Soccorso

RIETI- Pareggio esterno per la Carrarese Under 17. Gli azzurrini di mister Spallanzani dividono la posta ij palio con i laziali dopo una buona gara. Esce un uno ad uno che rispecchia l'andamento del match. Purtroppo durante la gara serio infortunio a Fruzzetti che è dovuto ricorrere alle cure al Pronto Soccorso. Il Rieti passa in vantaggio dopo una decina di minuti grazie a Bernardini abile a trovare lo spazio giusto per superare Gallina. La Carrarese non ci sta e preme dalle parti di Conti e dopo due azioni pericolose arriva il pareggio firmato da Bigini alla mezz'ora. Nella ripresa almeno tre occasioni per parte ma il risultato non cambia.