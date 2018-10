Carrarese U15, vittoria a Rieti

Il gol partita messo a segno da Branca. Gatti para un calcio di rigore.

Calcio Junior - RIETI-CARRARESE 0-1

(Under 15)

RIETI: Paris, Mostrada, Boncompagno, Spera, Duina, Conti, D'Avanzo, Grilli, Paris, Ilarità, Prozzi. A disp. Di Marco, De Angelis, Andreoni, Marini, D'Acunto, Nonzi. All. Ciarimboli.

CARRARESE:Gatti, Villa, Rodrigues, Taverna, Chaabti, Bianchi, Scaletti, Tognocchi, Branca, Guidi, Magoni. A disp. Socoloschi, Bernuzzi, Gatti, Passeri, Baldecchi, Biggi, Santini, Bertoloni. All. Cordoni.

ARBITRO: Petrini di Roma.

RETE: 15' st Branca.

RIETI- Gli Under 15 della Carrarese espugnano il terreno dei pari età del Rieti. A decidere il match in terra laziale la rete messa a segno da parte di Branca al 15' della ripresa. Gara molto ben giocata da parte dei ragazzi allenati da mister Cordoni contro un avversario peraltro molto ostico e determinato. Gli azzurrini sono riusciti ad imporre il loro gioco fallendo nel primo tempo alcune occasioni tra le quali quella capitata sui piedi di Branca che, liberato da Tognocchi da buonissima posizione non riesce ad insaccare. Nella seconda frazione di gara dopo altre due azioni molto pericolose da parte azzurra arriva la rete che decide il match. Grasso ci prova , c'è una ribattuta in area e Branca è abilissimo a mettere alle spalle del portiere di casa. Ancora Carrarese vicina al raddoppio in particolar modo con Bertoloni che colpisce la traversa. Bravissimo anche il portiere azzurro Gatti che nel finale di gara para un calcio di rigore assegnato al Rieti salvando cosi' il risultato ed i tre punti che prendono la strada per Carrara. Prossimo appuntamento per la Carrarese Under 15 a Fossone domenica prossima contro l'Arezzo.