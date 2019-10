Carrarese U15. Cacciatori, gol da tre punti

Calcio Junior - Luci ed ombre dalla giornata delle giovanili Under 17 ed Under 15 impegnate sul terreno dei pari età del Pontedera.

Gli Under 15 ringraziano Taitan Cacciatori (foto) e portano via bottino pieno mentre gli Under 17 affondano con lo stesso punteggio.



I tabellini.



PONTEDERA-CARRARESE 1-0

(Under 17)

PONTEDERA: Borghini, Crecchi, Petri, Pardini, Natali, Di Bella, Carfora, Guidi, valentino, Romei, Ortu. A disp. Vigilucci, Innocenti, Martucci, Faye, Fenzi, magozzi, Viola, Bartoli, Novi. All. Caponi.

CARRARESE:Gatti, Smecca, Scaletti, Falanga, Orsi, Bianchi, Berti, Bernuzzi, Tonelli, Castronovo, Bigini. A disp. Tonetti, Villa, Tognocchi, Guidi, Grtasso, Baldecchi, Branca. All. Spallanzani.

ARBITRO:Tranchida di Pisa

RETE: 30' pt Guidi



______________________



PONTEDERA-CARRARESE 0-1

(Under 15)

PONTEDERA: Strambi, Gattai, Ambrosio, Borgogni, Barbafieri, Cantini, castiglioni, Accordino, Tazzani, Cremonini, Rus. A disp. Cavallini, Canu, Bellucci, Fiaschi, Zucchelli, Cecconi, Vettori, Gentili, Tosi. All. Pallini.

CARRARESE: Ragonesi, Faconti, Jacob, Pasquini, Bonafede, Negri, Bologna, Pucci, Zaccagna, Cacciatori, Gentili. A disp. Bedini, Zeka, Michelucci, Giovannoni, Carpentieri, Scuto. All. Mazzanti.

ARBITRO: Serra di Grosseto.

RETE: 5' pt Cacciatori