Carrarese, le giovanili verso il finale di stagione

La Berretti impegnata alla Covetta con l'Arezzo mentre gli Under opposti all'Olbia

Calcio Junior -

Ultimi sforzi stagionali per le formazioni giovanili della Carrarese. La Berretti di mister Ficagna chiude il suo campionato ospitando sul terreno del Paolo Deste della Covetta l'Arezzo.



Gare casalinghe per le due squadre Under Allievi e Giovanissimi nazionali che se la vedranno a Fossone con i pari età dell'Olbia



Questo il programma del weekend



BERRETTI

Carrarese - Arezzo

Stadio Covetta, 13/04 ore 14.30



UNDER 17

Carrarese - Olbia

Fossone, 14/04 ore 15



UNDER 15

Carrarese - Olbia

Fossone, 14/04 ore 11.30



ESORDIENTI 2008

Triangolare a Pontremoli

13/04 ore 16



Carrarese-Aullese (gara di recupero)

Fossone, 14/04 ore 9.15



____________

NM