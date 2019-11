Carrarese, le giovanili ko a Cesena

In Romagna sconfitte entrambe le selezioni Under 17 ed Under 15 azzurre

Calcio Junior -

Una domenica da dimenticare per le selezioni Under nazionali della Carrarese che tornano a mani vuote dalla doppia trasferta sul terreno dei pari età del Cesena.



I tabellini dei due match.



CESENA-CARRARESE 5-0

(Under 17)

CESENA: Fabbri, Pieraccini, Mandrelli, Francesconi, Nonofri, Lepri, Bracci, Carlini, Sphrendi, Diagne, Pironi. A disp. Magni, Arbilli, Colombi, Arizo, Zannoli, Favalli, farabegoli, Sphendi, Sacchetti. All. Nadolini.

CARRARESE: Tonetti, Smecca, Scaletti, Falanga, Orsi, Bianchi, Berti, Bernuzzi, Tonelli, Castronovo, Bigini. A disp. Gatti, Magoni, Tognocchi, Guidi, Grasso, Branca, Valdecchi. All. Spallanzani.

ARBITRO: Zammarchi di Cesena.

RETI: 3' , 14', 44' Diagne, 70', 90' Farabegoli.



CESENA-CARRARESE 2-1

(Under 15)

CESENA: Casadei, Esposito, Rossi, Campedelli, Amethaj, Valentini, Venturelli, Ghinelli, Amadori, Giovannini, Coveri. A disp. Galassi, Magnani, Castorri, Brandi, Valentini, Sinigaglia, Manetti. All. Teodorani.

CARRARESE: Ragonesi, Faconti, Jacob, Pasquini, Bonafede, Negri, Bologna, Pucci, Zaccagna, Cacciatori, Gentili. A disp. Bedini, Zeka, Michelucci, Scuto, Carpentieri, Giovannoni. All. Mazzanti.

ARBITRO: Rossi di Forli'

RETI: 8' Amadori, 17' Bologna, 61' Venturelli