Carrarese, la Berretti torna alla vittoria

Gli azzurrini superano il Pontedera ma mister Ficagna non è contento

Calcio Junior - CARRARESE-PONTEDERA 3-2

CARRARESE: Balestri, Bongiorni, Bianchi, Manzo, Maccabruni, Ugolini, Orlandi, Gandolfi, Fantini, Pedrazzi, Scaletti. A disp. Paita, Ferri, Vaira, Lodovici, Fortunati, Bennati, Tivegna, Petriccioli. All. Ficagna.

PONTEDERA:Raco, Micheletti, Tassi, Belli, Fiscella, Bardini, Ecca, Danieli, Marini, Riccio, De Carlo.A disp. Bianchi, Berti, Esperto, Nannelli, Zavanti, Ciabattini. All. Costa.

ARBITRO: Cuppone di Pisa (Ass. Corcione / Argiolas di Pisa)

RETI: 6' pt Fantini, 54' Orlandi , 65' Riccio, 80' Micheletti, 83' Petriccioli

AVENZA- Torna alla vittoria la Berretti della Carrarese che supera il Pontedera per 3-2 al termine di una gara cobattuta e rimessa in gioco proprio dagli azzurrini che ad un certo punto del match si trovavano avanti per due a zero. Un atteggiamento da rivedere che ha permesso agli ospiti granata di tornare in partita e che non è piaciuto a mister Ficagna. Carrarese che parte subito forte e trova il vantaggio grazie ad una bella azione da parte di Fantini sulla destra che si libera del diretto avversario e lascia partire un tiro che infila Raco alla sua destra (foto). Ancora azzurrini che si rendono pericolosi in altre due occasioni ma la difesa del Pontedera apparsa in evidente difficoltà in parecchi casi, riesce a sventare il pericolo complice anche la traversa. Carrarese che torna in campo nella ripresa e trova la rete del raddoppio dopo una decina di minuti con Orlandi. Dopo il doppio vantaggio il calo d'attenzione azzurro con il Pontedera che riusciva prima ad accorciare con Riccio ed all'80' con il gol del 2-2 messo a segno da parte di Micheletti. Ficagna striglia i suoi che hanno un sussulto finale e ritornano in vantaggio sul 3-2 con la rete di Petriccioli sfiorando poi in altre du occasioni in ripartenza la quarta rete. Con questo successo gli azzurrini salgono a quota 13 punti e sabato prossimo saranno di scena sul terreno dell'Arezzo.