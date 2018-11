Carrarese , la Berretti si lecca le ferite

Gli azzurrini, deludenti col Siena , si preparano alla trasferta in casa del Torino

Calcio Junior - La Berretti della Carrarese si lecca le ferite. Amara sconfitta quella di sabato scorso per i ragazzi di mister Daniele Ficagna che hanno dovuto cedere per uno a zero sul terreno amico del Paolo Deste della Covetta contro la Robur Siena. Brutta partita senza particolari episodi degni di nota se non il calcio di rigore che ha permesso al Siena di passare nel finale e sempre poco prime del triplice fischio l'incredibile occasione del pareggio fallita da Fantini a pochi passi dal portiere avversario. Una gara avara di emozioni il cui risultato ideale sarebbe stato uno zero a zero ed un punto per parte. Purtroppo per gli azzurrini non è andata in questo modo e mister Ficagna in settimana saprà senza dubbio rivedere molte cose soprattutto l'atteggiamento in campo dei suoi ragazzi apparsi non del tutto concentrati e vogliosi dei tre punti come invece in altre uscite. All'orizzonte poi un appuntamento assai stimolante ovvero la trasferta in casa del Torino di sabato prossimo. I granata conducono la classifica a punteggio pieno con diciotto punti.