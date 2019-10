La Berretti di mister Ficagna sul campo del Pontedera. Turno di riposo per le due selezioni Under.

Calcio Junior -

Appuntamento esterno per la Berretti di Mister Daniele Ficagna che sfiderà il Pontedera, sabato 5 ottobre, alle ore 15:00, presso lo stadio Mannucci.



Turno di riposo per Under 17 ed Under 15, in campo le formazioni minori.



Sabato 5 ore 15

ASd Carrara - Poggioletto

Fossone 2



Cat 2008

Domenica 6 ore 9.30

Carrarese - Or. Montuschi

Fossone 2



Domenica 6 ore 9.30 2009

Palleronese-Carrarese

Pallerone



Domenica 6 ore 11.00 2010

Carrarese - Perticata

Fossone 2