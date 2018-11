Carrarese, il weekend delle giovanili

Under 17 ed Under 15 impegnate in casa con la Pistoiese

Calcio Junior - Un nuovo fine settimana di calcio giocato per le selezioni giovanili della Carrarese.



La Berretti di mister Daniele Ficagna ospita al Paolo Deste della Covetta la Robur Siena.

(Sabato 3, ore 14.30)



Doppio appuntamento casalingo contro i pari età della Pistoiese per gli Under 17 e gli Under 15. Gli Allievi 2002/03 di mister Spallanzani scenderanno in campo a Fossone domenica 4 alle ore 15 mentre i Giovanisismi 2004 di Cordoni impegnati la mattina dalle ore 11.



Trasferta a Pistoia per i Giovanissimi 2005 di Mazzanti impegnati sul campo “Comunale Frascari”.

(Sabato 3, ore 17)



I Giovanissimi B 2006 di mister Roberto Bennati ospiteranno a Fossone l'Empoli.

(Sabato 3, ore 16.30)



In casa a Fossone anche gli Esordienti 2007 di Galeotti che se la veedranno con la Tirrenia Ronchi.

(Sabato 3, ore 15)



Apopuntamento sul campo della Fossa in casa dell'Atletico Carrara per gli Esordienti 2008.

(Domenica 4, ore 9.30)



Infine i Pulcini 2009 in campo a Fossone contro la Tirrenia Ronchi.

(Domenica 4, ore 9)