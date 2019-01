Carrarese, il weekend degli azzurrini

Doppio confronto casalingo con la Viterbese per le selezioni Under nazionali

Calcio Junior - Un nuovo fine settimana agonistico alle porte per le formazioni giovanili della Carrarese.



La Berretti di mister Daniele Ficagna sarà impegnata sul terreno dell'Acquedotto ospite della Lucchese.

(Sabato 19 ore 14.30)



Doppio impegno casalingo per le selezioni Under nazionali di Lega Pro che se la vedranno a Fossone coi pari età della Viterbese Castrense.

Gli Under 15 di mister Luca Cordoni in campo domenica 20 alle ore 12 mentre gli Under 17 di mister Marino Spallanzani scenderanno in campo nel pomeriggio alle 15. (Nella foto capitan Alessandro Davitti)



Tra le mura amiche anche la selezione Giovanissimi Regionali 2005 di Giuseppe Mazzanti che a Fossone affronteranno la Robur Siena.

(Sabato 19 , ore 17)



La categoria Giovanissimi Regionali B 2006 di mister Roberto Bennati in trasferta sul rettangolo di gioco del “Frascari” ospite della Pistoiese.

(Domenica 20, ore 10)



Gli Esordienti 2007 di Gabriele Galeotti sul campo di Remola in un triangolare con Aullese e San Vitale.

(Sabato 19, ore 16.30)



Un triangolare anche per gli Esordienti B 2008 che saranno impegnati al Fescione con Sporting Apuania e Carrarese.

(Sabato 19, ore 15)



Per i Pulcini 2009 infine tornei a La Spezia e Oratorio Nazzano.