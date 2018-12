Carrarese, i risultati delle giovanili

Vince largamente il 2005 col Pontedera B mentre il 2006 cede alla forte Fiorentina

Calcio Junior - Il resoconto del fine settimana delle giovanili

Fermi per turno di riposo gli Under 17 ed Under 15



Giov. Regionali A 2005

CARRARESE-PONTEDERA B 7-0

CARRARESE: Ragonesi, Bonafede, Zeka, Cosentino, Pasquini, Negri, Gentili, Pepe, Giampieri, Cacciatori, Folcarelli. A disp. Andreani, Bedini, Lombardi, Giovannoni, Zaccagna. All. Mazzanti.

RETI: Folcarelli (3), Giampieri (2), Pepe, Giovannoni.



Giov.Regionali B 2006

FIORENTINA-CARRARESE 3-1

(1-0, 1-1, 2-0)

CARRARESE: Pucciarelli, Bobbio, Rolla, Luciani, Bardacci, Torre, Dell'Amico F, Dell'Amico V,, Dell'Amico D. A disp. Perini, Battilani, Vita, Barducci, Deda, Vernazza, Orrico, Zarrouki. All. Bennati.

RETE: Alberti



Esordienti A 2007

CARRARESE-FOSSONE 2006 2-2

(0-0, 0-1, 2-0)

CARRARESE: Guastino, Patrucelli, Luciani, Polenta, Biagi, Toracca, Romeo, Amato, Cucurnia, Tognoni, Domenici, Rollandi, Bernava, Vitaggio, Menconi, Anghelè, Tonelli, Menchinelli. All. Galeotti.

RETI: Domenici, Polenta.



PULCINI 2009

Torneo Memorial Scattina (2008) (Colli di Luni)

CARRARESE: Andreazzoli, Babboni, Bini, Bonati, Cannavale , Corsi, D'Antonio, Giannotti, Guastini

Menini (P), Paolini, Puccetti, Pucciarelli, Vranici (P), Zaccagna. All. Puccetti / Iovine.



Carrarese - Colli 3-1

RETI:Guastini, Babboni, Puccetti



Carrarese - Tau 1-4

RETE:D'Antonio



Carrarese - Pisa Ovest 3-0

RETI:Bonati, Babboni, D'Antonio



Carrarese - Fiorentina 3-7

RETI: Bonati, Pucciarelli, D'Antonio