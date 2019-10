Carrarese, i match delle giovanili

Calcio Junior -

Tornano in campo nel weekend (sabato 12 e domenica 13 ottobre) le formazioni giovanili della Carrarese.



Appuntamento in trasferta per la Berretti di mister Daniele Ficagna che dopo il pareggio di Pontedera si recherà a far visita alla Viterbese Castrense.

In campo sabato 12 alle ore 15.



Fuori casa anche le due selezioni Under 17 ed Under 15 contro i pari età del Pontedera.

Gli Allievi di mister Spallanzani si scena alle ore 15 di domenica 13 mentre i Giovanissimi alle ore 17. Entrambe le gare da disputare sul terreno del Marconcini.



Gara casalinga per la selezione 2006 (Under 14) che a Fossone , domenica 13 alle ore 11, affronterà il Pontedera.



Tra le mura amiche anche la squadra Under 13 annata 2007 che attende la visita della Fiorentina. Si gioca a Fossone sabato 12 alle ore 18.



Gli Esordienti annata 2008 saranno invece impegnati sul terreno del Paolo Deste della Covetta ospiti della San Marco Avenza. Match programmato per sabato 12 alle 18.

L'altra squadra azzurra annata 2008 che porta quest'anno il nome di Carrarese Giovani scenderà in campo a Ronchi in casa della Tirrenia sabato 12 alle ore 15.30.



A Fossone anche la categoria Esordienti 2009 contro l'Academy Turano Montignoso B. Match che si svolgerà domenica 13 alle ore 9.



I Pulcini 2010 giocheranno invece alla Perticata contro la Fortitudo domenica 13 alle ore 9.30.



Infine in campo anche le azzurrine. Per le Giovanissime Regionali match casalingo a Fossone con il Pontedera. (Sabato 12 alle ore 15.30)