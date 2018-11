Carrarese giovanili, weekend intenso

La Berretti ospita alla Covetta l'Entella, il 2005 a Fossone con la Lucchese

Calcio Junior - Un nuovo weekend alle porte per quanto riguarda l'attività del settore giovanile della Carrarese . Tornano in campo anche le selezioni Allievi e Giovanissimi nazionali Under 17 ed Under 15 che la scorsa settimana avevano osservato un turno di riposo.



Gara casalinga alla Covetta per la Berretti di mister Ficagna. Gli azzurrini, reduci dalla bella vittoria esterna in casa del Cuneo, saranno infatti di scena sabato 24 sul terreno di gioco avenzino per ospitare la Virtus Entella che in classifica segue la Carrarese di una sola lunghezza. Gara sulla carta alla portata di Vaira e compagni che attualmente vantano dieci punti in classifica frutto di tre vittorie ed un pareggio in sette gare disputate.



Doppia lunga trasferta invece per le due selezioni Under nazionali. Sia gli Allievi 2002 che i Giovanissimi 204 saranno infatti di scena in terra sarda in casa dell'Arzachena. Domenica 25 gli Under 17 giocheranno sul rettangolo dell'"Andrea Corda" di Oristano alle 15 mentre gli Under 15 di capitan Bernuzzi (foto) la mattina con fischio d'inizio alle ore 11.



Match casalingo per i Giovanissimi Prof regionali 2005. I ragazzi di Mazzanti ospiteranno a Fossone i pari età della Lucchese sabato 24 alle ore 16.



I Giovanissimi Regionali B 2006 di Roberto Bennati invece si recheranno a far visita al Pontedera domenica 25 con fischio d'inizio alle ore 11 sul rettangolo di gioco del "Rosati" di San Miniato.



Turno di sosta del campionato invece per quanto riguarda la formazione azzurra Esordienti 2007 di mister Galeotti.



Gli Esordienti B 2008 impegnati invece nel derby di Fossone in casa del Don Bosco sabato 24 con fischio d'inizio alle ore 18.30.



Sosta infine per i Pulcini categoria 2009.