Under 15, Under 17 e le due selezioni dei Giovanissimi

Calcio Junior - Turno di campionato interamente in trasferta per le quattro selezioni giovanili della Carrarese impegnate in questa parte finale dei rispettivi tornei.



Gli Under 17 di mister Ficagna si recheranno a far visita all'Alessandria nella gara di ritorno degli ottavi di finale dei playoff. Si parte dall'1-2 di Fossone a favore dei piemontesi. Si gioca domani 13 maggio sul terreno dello Stadio Moccagatta alle ore 16.



Sempre domani alle ore 16 trasferta in casa del Padova sul rettangolo di gioco dello Stadio Appiani per gli Under 15 di Mazzanti. Azzurrini reduci dal pareggio a reti inviolate di domenica scorsa a Fossone.



I Giovanissimi Regionali A 2004 dei mister Bennati saranno impegnati questo pomeriggio in casa della Lucchese (campo Acquedotto ore 16).



Infine i Giovanissimi B 2005 dei fratelli Paoli scenderanno a Castiglion Fiorentino sul terreno dell'Arezzo domani alle ore 11.