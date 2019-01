Carrarese giovanili, si torna in campo

Nel fine settimana il calendario offre curiosamente ben quattro incontri contro i pari età del Pisa

Calcio Junior - Dopo la pausa natalizia tornano in campo le formazioni giovanili della Carrarese con ben quattro incontri con le rispettive categorie del Pisa.



Appuntamento casalingo per la Berretti che ospiterà sul rettangolo di gioco della Covetta la formazione della Pistoiese.(Sabato 12, ore 14.30)



Match esterno per la Under 17 di mister Spallanzani che se la vedrà sul campo dei pari età del Pisa.(Domenica 13 ore 15)



Come da calendario anche l'Under 15 di mister Cordoni affronterà i nerazzurri pisani. (Domenica 13, ore 11)



Contro il Pisa sarà impegnata in casa a Fossone la selezione Giovanisimi Regionali 2005 di mister Giuseppe Mazzanti. (Domenica 13, ore 11.30)



Avversario nerazzurro anche per la squadra Giovanissimi Reg B 2006 di Roberto Bennati impegnati anch'essi a Fossone. (Sabato 12, ore 16.30)



Gli Esordienti 2007 di Gabriele Galeotti (foto) impegnati a Fossone in un triangolare a cui partecipano anche Tirrenia e Pontremolese. (Domenica 13, ore 9)



Appuntamento a Pontremoli per l'annata Esordienti 2008 che nel triangolare sul campo lunigianese saranno opposti a Pontremolese e Tirrenia. (Sabato 12, ore 15)



Turno di riposo infine per i Pulcini annata 2009.