Carrarese giovanili, presentiamo il week end azzurro

Tra sabato 21 e domenica 22 prossimi tutte le categorie in campo ad esclusione della Berretti che ha già concluso il suo torneo

Calcio Junior - Un nuovo turno agonistico all'orizzonte per le formazioni giovanili della Carrarese.



Doppio appuntamento casalingo, domenica 22, per le due selezioni nazionali Under 17 ed Under 15 azzurre. Avversario di turno comune ,sul terreno di gioco di Fossone, è il Piacenza. Gli Allievi di Daniele Ficagna giocheranno alle ore 15 mentre i Giovanissimi di Giuseppe Mazzanti alle ore 13.



In trasferta la formazione Allievi B 2002 di mister Spallanzani che farà visita alla Cuoiopelli (Comunale di Buti, domenica ore 11).



Derby a Pistoia per i Giovanissimi regionali A 2004 di Roberto Bennati. (Comunale Pistoia Ovest, sabato 21 ore 16).



Fuori casa anche i Giovanissimi B 2005 dei fratelli Paoli che si recheranno sul campo del Gavorrano (Stadio Ripescia, sabato 21 ore 17).



Gli Esordienti A 2006 di Massimo Guidi in casa a Fossone contro la Virtus Poggioletto (Sabato ore 15).



Trasferta sul campo del Don Bosco Fossone per gli Esordienti B 2007 di Gabrieel Galeotti (Domenica 22, ore 9.15)



Infine i Pulcini 2008 di mister Iovine in trasferat sul terreno di gioco dell'Aullese. (Stadio Quartieri, domenica 22 ore 10).