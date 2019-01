Carrarese Giovanili, parla Lorenzo Giannotti

Il responsabile organizzativo del calcio baby azzurro ai microfoni di CalcioMassaCarrara.it

Calcio Junior - Il microfono a Lorenzo Giannotti, responsabile organizzativo del calcio baby azzurro.



Benvenuto a Lorenzo Giannotti



"Innanzitutto grazie per l'invito e per l'attenzione che dedicate costantemente al nostro settore giovanile, mai come in queste ultime due stagioni c'era stato questo interessamento nei confronti del nostro vivaio e questo ci fa enormemente piacere. Gran parte del merito va a chi economicamente e con grandissima passione crede fortemente nell'importanza del settore giovanile, come serbatoio futuro della prima squadra.Queste persone sono da individuarsi nelle figure di Giulio Dell'Amico e Tiziano Franciosi, ai quali va il mio personale ringraziamento.Un ulteriore ringraziamento va fatto al nostro Responsabile del settore giovanile Alberto Gemignani, che costantemente si impegna nella ricerca e nel potenziamento del nostro vivaio."



Resoconto di metà stagione da un punto di vista organizzativo che è l'area di cui ti occupi ?



"Purtroppo il problema di agibilità legata allo Stadio, ha rimandato qualsiasi tipo di iniziativa (aggiungerei giustamente), ma le idee non mancano e soprattutto non manca la voglia di creare qualcosa di importante. Al momento le priorità sono la creazione di un area tecnica a Fossone al nostro centro sportivo, (su richiesta del nostro responsabile tecnico scuola calcio Marco Babboni), riqualificando parte del terreno per consentire ai nostri ragazzi di effettuare un lavoro specifico.

Oltre a questo, altra priorità è quella di ottenere il prima possibile un punto ristoro che consenta agli ospiti e al pubblico di avere un servizio in più. Va detto in questo caso che le tempistiche non saranno brevissime a causa della lenta macchina burocratica che rappresenta più in generale un problema italiano, non solo Carrara.Nonostante questo abbiamo già iniziato a programmare il Gialloazzurri Camp 2019 che così tanti consensi ha ricevuto l'anno scorso e l'obiettivo è sicuramente migliorarsi ancora."