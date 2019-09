Domani Under 17 ed Under 15 azzurri impegnati in casa dei pari età marchigiani

Calcio Junior -

Doppia trasferta per le selezioni giovanili nazionali Lega Pro della Carrarese.

Domani pomeriggio gli Under 17 e gli Under 15 azzurri saranno opposti ai pari età della Vis Pesaro.

Gli Under 15 di mister Mazzanti scenderanno in campo alle ore 15.30 sul terreno di gioco Villa San Martino mentre gli Under 17 di Spallanzani sempre alla stessa ora sul rettangolo di gioco del Benelli supplementare.



Classifica Under 17



Robur Siena 3

Alma Fano 3

Rimini 1

Pistoiese 1

Ravenna 1

San Marino 1

Pontedera 1

Arezzo 1

Cesena 1

Vis Pesaro 1

Imolese 0

Carrarese 0



Classifica Under 15



Alma Fano 3

Rimini 3

Arezzo 3

Cesena 3

Carrarese 1

Robur Siena 1

Ravenna 1

San Marino 1

Imolese 0

Pistoiese 0

Pontedera 0



________

NM