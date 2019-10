Carrarese Giovanili, le gare del weekend

Calcio Junior - Le giovanili della Carrarese impegnate in un nuovo fine settimana agonistico



La Berretti di mister Daniele Ficagna giocherà in trasferta a Terni contro la Ternana e cercherà di ripetere il risultato positivo ottenuto contro la Pianese.

In campo sabato 26 ottobre alle ore 15:00, allo stadio Mario Ciccioni.



Turno di riposo, per selezioni Under 17 ed Under 15



La selezione Under 14, dopo il turno di riposo della scorsa settimana scenderanno in campo, domenica 27 ottobre alle ore 11:00, a Pistoia contro la Pistoiese B.



L'Under 13 sarà di scena a Fossone contro la Pistoiese. Si gioca domenica 27 alle ore 11:00.



Gli Esordienti annata 2008 saranno invece impegnati sul terreno di gioco del "Lombardi" ed affronteranno la Palleronese. Match programmato per sabato 26 alle 16:30.



L'altra selezione degli azzurrini 2008 scenderà in campo a Turano, contro l'Academy Turano Montignoso, domenica 27 alle ore 10:00.



Gli Esordienti 2009 , saranno di scena sabato 26 alle ore 15, contro l'Atletico Carrara Dei Marmi.



I Pulcini 2010 saranno di scena a Fossone contro il San Marco Avenza. Match che si svolgerà domenica 27 alle ore 09:00.



