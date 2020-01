Carrarese Giovanili, le gare del fine settimana

Le formazioni Under Nazionali impegnate in casa delal Robur Siena. Match casalingo per il 2007

Calcio Junior -

Tornano in campo le selezioni giovanili della Carrarese.



Ancora un turno di riposo per la Berretti di mister Ficagna.



Le selezioni Under 17 di marino Spallanzani (foto) ed Under 15 di Giuseppe Mazzanti saranno entrambe in campo a Siena, contro la Robur, domenica 12 gennaio, rispettivamente alle ore 16:00 ed alle ore 14:00.



La selezione Under 14, giocherà ad Empoli, domenica 12 gennaio alle ore 10:00, contro la compagine locale.



L'Under 13 sarà di scena a Fossone contro il Pontedera. Si gioca domenica 12 gennaio alle ore 11:00.



Gli Esordienti annata 2008: fine campionato invernale



L'altra selezione degli azzurrini 2008: fine campionato invernale



Gli Esordienti 2009: fine campionato invernale



I Pulcini 2010: fine campionato invernale