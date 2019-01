Carrarese, giovanili in campo nel weekend

La Berretti ospita l'Arzachena, le selezioni Under nazionali a Lucca

Calcio Junior - Un nuovo fine settimana agonistico per quanto riguarda il settore giovanile delal Carrarese.

Appuntamento al Paolo Deste della Covetta di Avenza per la Berretti azzurra (sabato 26, fischio d'inizio ore 14.30). La formazione allenata da mister Daniele Ficagna se la vedrà con la squadra sarda dell'Arzachena. Obiettivo degli azzurrini è quello di cancellare la brutta prestazione di sette giorni fa quando vennero sconfitti per due a zero dalla Lucchese in un derby opaco e tutto di parte rossonera. Arzachena che si presenta a Carrara con la stessa posizione dello scorso anno ovvero da ultima in classifica. Lo scorso anno curiosamente la formazione biancoverde segnò i primi suoi due gol in campionato proprio alla Covetta nella gara che si concluse 5-2 per la Carrarese.



Due derby in casa della Lucchese per le formazioni Under Allievi e Giovanissimi nazionali. In campo domenica 27 con gli Under 15 di mister Luca Cordoni in campo contro i pari età rossoneri alle ore 11 mentre gli Under 17 di Marino Spallanzani saranno impegnati il pomeriggio alle ore 15.



Per quanto riguarda la formazione Giovanissimi Regionali A 2005 match esterno in casa della Fiorentina (domenica 27 ore 11) mentre i Giovanissimi regionali B 2006 ospiteranno al centro sportivo di Fossone il Pontedera. gara in programma domenica 27 alle ore 11.



La squadra Esordienti 2007 di Gabriele Galeotti impegnata nel triangolare del Montuschi assieme ad Oratorio Nazzano ed Atletico Carrara (sabato 26 ore 15).



Triangolareanche per l'annata 2008 a Fossone con Academy Massa Montignoso e palleronese (sabato 26 ore 15.30).