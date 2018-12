Carrarese giovanili, il programma del weekend

Per gli Under nazionali doppio appuntamento casalingo col Siena

Calcio Junior - Un nuovo fine settimana per quanto concerne le giovanili della Carrarese



BERRETTI - Appuntamento sul terreno del Paolo Deste delal Covetta dove arriverà la formazione dell'Olbia (Sabato 1 , ore 14.30)



UNDER 17 - Gli Allievi nazionali di mister Spallanzani saranno impegnati in cas aa Fossone contro i pari età della Robur Siena (Domenica 2, ore 14)



UNDER 15 - Anche per i Giovanissimi nazionali di mister Cordoni match interno a Fossone con la Robur Siena (Domenica 2, ore 12)



GIOVANISSIMI PROF REGIONALI 2005 - La selezione allenata da mister Mazzanti sarà di scena sul terreno di gioco dell'Arezzo (Domenica 2, ore 11)



GIOVANISSIMI PROF REGIONALI 2006 - Match casalingo a Fossone per il team di Roberto Bennati che ospiterà il Livorno (Sabato 1, ore 16)



ESORDIENTI 2007 - La squadra di mister Gabriele Galeotti (foto) scenderà sul terreno dell'Oratorio Nazzano 2006 (Domenica 2, ore 11)



ESORDIENTI 2008 - Appuntamento tra le mura amiche a Fossone per il team Esordienti B che riceverà l'Oratorio Nazzano 2007 (Domenica 2, ore 9.30)



PULCINI 2009 - Per gli azzurrini piu' piccoli gara sul terreno del Don Bosco Fossone 2008 (Sabato 1, ore 17)