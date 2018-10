Carrarese giovanili, il programma del prossimo weekend

Ferma la Berretti per turno di riposo, gli Under Nazionali in casa del Pontedera

Calcio Junior - Ferma la Berretti per turno di riposo tornano in campo nel prossimo fine settimana di sabato 20 e domenica 21 ottobre le altre categorie giovanili della Carrarese.



Per quanto riguarda gli Under 17 e gli Under 15 in programma un doppio appuntamento in trasferta contro i pari età del Pontedera.

Tutti in campo domenica 21. Gli Under 17 di mister Spallanzani saranno di scena sul terreno di gioco del “Marconcini” alle ore 15 mentre gli Under 15 di Cordoni giocheranno sullo stesso campo alle ore 12.



Match casalingo per i Giovanissimi Regionali A 2005 di Mazzanti che a Fossone affronteranno la Fiorentina (Domenica 21 ore 11).



Sempre contro i pari età viola ma squadra B i Giovanissimi Regionali B 2006 in campo sabato 20 alle ore 16.30.



Match casalingo anche per gli Esordienti 2007 che se la vedranno a Fossone sabato alle 15 con la San Marco Avenza.



In trasferta alla Covetta in casa della San Marco gli Esordienti 2008 in campo domenica 21 alle ore 11.15.



Infine i Pulcini 2009 saranno impegnati a Fossone domenica mattima alle ore 9 contro il Ricortola.