Carrarese giovanili, il programma del fine settimana

Ultimo match stagionale per la Berretti che sarà ospite del Pontedera

Calcio Junior -

Un nuovo fine settimana di calcio per quanto riguarda il settore giovanile della Carrarese .

Il calendario curiosamente propone tutte gare esterne per gli azzurrini che stanno ultimando i rispettivi campionati mentre alcune categorie sono già a riposo.



Ultimo impegno stagionale per la Berretti di mister Ficagna che sarà di scena sul terreno di gioco del Pontedera. Per gli Under 19 azzurri si chiude una stagione intensa che ha visto tra l'altro anche la prima storica partecipazione alla Viareggio Cup. La gara è in programma sabato 6 alle ore 15 allo Stadio Mannucci.



Per quanto riguarda le selezioni Under nazionali doppio appuntamento sul terreno dei pari età della Robur Siena al Campo Bertoni. Gli Under 17 di mister Spallanzani scenderanno in campo domenica 7 alle ore 15 mentre gli Under 15 giocheranno la mattina alle ore 12.



Campionato terminato per le due formazioni Giovanissimi Professionisti Regionali 2005 e 2006



La selezione Esordienti 2007 di mister Galeotti sarà di scena sul terreno del Don Bosco Fossone . Gara in programma sabato 6 alle ore 15.30



Trasferta anche per gli Esordienti 2008 che affronteranno la selezione dell'Atletico Perticata nel match che si disputerà domenica 7 alle ore 9.30



Infine i Pulcini annata 2009 giocheranno sul campo della Pontremolese . Gara programmata per domenica 7 alle ore 11 sul rettangolo di gioco del Lunezia.



NM