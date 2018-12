Carrarese giovanili, due convocati in rappresentativa

Centonze e Petriccioli in campo giovedi a Pontassieve sotto gli occhi del selezionatore Arrigoni

Calcio Junior - Due giovani giocatori azzurri convocati nella rappresentativa di Lega Pro da parte del Selezionatore Daniele Arrigoni per la gara amichevole tra la Rappresentativa Under 17 e la Rappresentativa Under 17 di Centro Italia che si terrà giovedi 6 dicembre 2018 alle 14:30 presso lo Stadio Comunale di Pontassieve.

Si tratta degli attaccanti Mattia Centonze e Davide Petriccioli, entrambi classe 2002 che stanno facendo molto bene nelle rispettive formazioni. Centonze elemento importante nello scacchiere degli Under 17 di mister Spallanzani. Per quanto riguarda Petriccioli fa parte della rosa della Berretti di mister Ficagna e da alcune settimane si allena in pianta stabile con la prima squadra di Silvio Baldini