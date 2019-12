Carrarese giovanili, doppio pareggio con la Pistoiese

Calcio Junior - Due pareggi per le selezioni Under 17 ed Under 15 della Carrarese impegnate in casa a Fossone con i pari età della Pistoiese



I tabellini



CARRARESE-PISTOIESE 1-1

(Under 17)

CARRARESE: Tonetti, Smecca, Scaletti, Falanga, Orsi, Guefi, Berti, Villa, Tonelli, Castronovo, Bigini. A disp. Gatti, Bianchi, Bernuzzi, Magoni, Guidi, Tognocchi, Baldecchi, Branca, Grasso. All. Spallanzani.

PISTOIESE: Toselli, Bendinelli, Tesi, Fattorini Gucci, Biagioni, Nardi, Cappellini, Consanesi, Boganini, Ruotolo. A disp. Caso, Darana, Torelli, Checcucci, Barlato, Papi, Coulibay, Simeone. All. Indragoli.

ARBITRO : Lamacchia di Pontedera.

RETI: 22' Bigini, 33' Consanes.



CARRARESE-PISTOIESE 0-0

(Under 15)

CARRARESE: Ragonesi, Zeka, Faconti, Iacob, Bonafede, Negri, Bologna, Pucci, Zaccagna, Caccatori, Gentili. A disp. Bedini, Sommovigo, carpentieri, Scuto, Pasquini. All. Mazzanti.

PISTOIESE: Gambassi, Malpaganti, Fiore, Casella, Marcheri, Guasti, Verneri, Corsi, Di Biase, Petrucci, Friky. A disp Lippi, Belluomini, Tosi, Cecchi Virdo', Ferrara, Diodato.