Carrarese giovanili, doppia vittoria degli Under

Contro i pari età del Rieti gli Allievi passano per 3-1 mentre i Giovanissimi si impongono per 3-0

Calcio Junior - Doppia vittoria interna da parte delle selezioni giovanili nazionali della Carrarese che sul terreno di Fossone fanno loro i rispettivi incontri con i pari età del Rieti.



I tabellini dei due match



CARRARESE-RIETI 3-1

(Under 17, cat. 2002)

CARRARESE: Pinna, Smecca, Biasci, Orlandi, Bonuccelli, Davitti, Benassi, Falanga, Tonelli, Centonze, Bigini. A disp. Paita, Guelfi, Berti, Cenderello, Dell'Amico L, Neri, Di icola, Dell'Amico G, Pietrelli. All. Spallanzani.

RIETI: Veltramme, Aceti, Calisti, Maluzi, Bonifazi, Treziani, Stazziti, Bernardini, Principi, Fionisi Pitrelli. A disp. Caniti, Massella, Alizi, Nieli, Mostarda, Vannizzone. All Vanni.

ARBITRO: Del Seppia di Pisa.

RETI: Smecca, Tonelli, Pietrelli, Bernardini.



CARRARESE-RIETI 3-0

(Under 15, cat. 2004)

CARRARESE: Socoloschi, Villa, Bernuzzi, Magoni, Chaabti, Bianchi, Grasso, Tognocchi, Biggi, Castronovo, Branca. A disp. Gatti, Scuto, Scaletti, Guidi, Baldecchi, Faconti, Giiampieri. All. Cordoni.

RIETI: Paris, Miluzzi, Stera, Mostarda, Conti, Duina, D'Avanzo, Ilarita, Andreaoni, Pirozzi, De Angelis.A disp. Boncompagni, Grilli, D'Aquinto, Nunzi, Di Marco, Paris. L.. De Santis.

ARBITRO: Barsocchini di Viareggio.

RETI: Bernuzzi, Castronovo, Villa.