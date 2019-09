Carrarese giovanili, altra giornata opaca

Calcio Junior -

Continuano ad arrivare poche soddisfazioni per le squadre Under 17 ed Under 15 della Carrarese impegnate nei tornei nazionali Lega Pro.

Come già accaduto nel turno d'esordio anche nella seconda giornata un solo punto raccolto su sei disponibili.



Nel doppio confronto sul terreno dei pari età della Vis Pesaro gli Allievi Under 17 sono stati battuti per 2-1 mentre i Giovanissimi Under 15 hanno pareggiato per 1-1.

Gli Under 17 ancora fermi a zero punti. Due punti invece per gli Under 15.

Domenica prossima altra trasferta sul terreno dei pari età dell'Imolese.



I risultati della seconda giornata Under 17 Lega Pro girone C

Alma Fano-Rimini 3-2

Arezzo-Ravenna 0-2

Pistoiese-Pontedera 1-0

Robur Siena-Imolese 1-0

San Marino-Cesena 1-2

Vis Pesaro-Carrarese 2-1



Questa la situazione di classifica del torneo Under 17 Lega Pro girone C

Alma Juventus Fano 6, Robur Siena 6, Ravenna 4, Vis Pesaro 4, Pistoiese 4, Cesena 4, Rimini 1, San Marino 1, Pontedera 1, Arezzo 1, Carrarese 0, Imolese 0.



I risultati della seconda giornata Under 15 Lega Pro girone C.

Alma Fano-Rimini 0-0

Arezzo-Ravenna 0-2

Pistoiese-Pontedera 1-0

Robur Siena-Imolese 1-1

San Marino-Cesena 0-7

Vis Pesaro-Carrarese 1-1



Questa la situazione di classifica del torneo Under 15 Lega Pro girone C.

Cesena 6, Rimini 4, Alma Fano 4, Ravenna 4, Arezzo 3, Pistoiese 3, Carrarese 2, Robur Siena 2, Imolese 1, Vis Pesaro 1, San Marino 1, Pontedera 0.



Il prossimo turno di campionato valido sia per gli Under 17 che Under 15.

Terza giornata d'andata. Domenica 22 settembre.



Cesena-Arezzo

Imolese-Carrarese

Pontedera-Alma Juventus Fano

Ravenna-Pistoiese

Rimini-Robur Siena

San Marino-Vis Pesaro