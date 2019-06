Carrarese Campus, ok la prima settimana

Calcio Junior - Un vero e proprio successo a livello organizzativo e in fatto di numeri quello che sta facendo registrare la seconda edizione del "Carrarese Gialloazzurri Campus". Il numero degli iscritti per le quattro settimane di attività del Camp estivo è piu' che raddoppiato rispetto allo scorso anno. Si sono infatti registrate le 260 iscrizioni a conferma del grande lavoro svolto la scorsa stagione. In questa prima settimana di attività i giovani calciatori si sono divisi tra allenamenti sportivi presso il centro sportivo di Fossone e la piscina del Residence Luni mare di Giulia Lucetti, grande tifosa azzurra. Giornate intense di sport e divertimento che continueranno già domani mattina con l'inizio della seconda settimana di attività.presso il centro sportivo di Fossone.



La parola a Lorenzo Giannotti responsabile organizzativo del settore giovanile della Carrarese.



"Sicuramente sensazioni positive, in molti genitori ci hanno chiesto di poter prolungare l'esperienza al camp, iscrivendosi anche ad altre settimane, questo significa che il lavoro fatto da tutto lo staff sta piacendo molto ai ragazzi. In qualsiasi attività legata al settore giovanile il punto cardine è la soddisfazione e la crescita dei ragazzi; questo è l'obiettivo del Giallo azzurri Campus 2019. Ci aspettiamo di proseguire sulla scia tracciata dalla prima settimana, continuando a veder soddisfatti genitori e ragazzi. Permettetemi infine di ringraziare il Presidente Giulio Dell'amico, Iacopo Pasciuti, Stefania, Marco, e i nostri responsabili Gemignani, Piccotti e Frediani, senza i quali non avremo potuto organizzare nessun campus."