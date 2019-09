Carrarese, brillano le giovanili nazionali

Calcio Junior -

Dopo due turni opachi arriva una terza giornata decisamente brillante per le selezioni giovanili della Carrarese Under 17 ed Under 15 nazionali Lega Pro.



Due belle vittorie esterna sul terreno dei pari età dell'Imolese.



I tabellini



IMOLESE-CARRARESE 0-3

(Under 17)

IMOLESE: Vernacchio, Massarenti, Luccaccini, Lepinda, Mazzocchia, Taroni, Barbaro, Cere', Guidi, Veronesi, Cannoni. A disp. Lofiego, Viegas, Spada, Badiali, Calderoni, Nico, Bencivenga, Colace, Capasso. All. Spinelli.

CARRARESE: Tonetti, Smecca, Scaletti, Falanga, Orsi, Guelfi, Berti, Fruzzetti, Tonelli, Castronovo, Bigini. A disp. Bianchi, Bernuzzi, Villa, Tognocchi, Bonuccelli, Guidi, Baldaccini, Grasso. All. Spallanzani.

ARBITRO: Ravagli di Faenza.

RETI: 26' Castroovo, 61' Tonelli, 90' Smecca.



IMOLESE-CARRARESE 0-1

(Under 15)

IMOLESE: Luciani, Massueme, Raffubbi, Bugani, Brighi, Osmali, Badiali, Puseddu, Massueme, Vlahovic, Di Gioia. A disp. Farina, Palmieri, Bandini, Rontini, Fusari, Velet, Cavazzini, Fernandi, Meguiri.

CARRARESE: Ragonesi, Kleiton, Jacob, Pasquini, Bonafede, Negri, Bologna, Dunkan, Zaccagna, Cacciatori (foto), Gentili. A disp. Pennacchi, Bedini, Faconti, Michelucci, Carpentieri, Giovannoni. All. Mazzanti.

ARBITRO: Galassi di Imola.

RETE: 20' Zaccagna.