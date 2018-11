Carrarese Berretti, troppo forte l´Entella

Gli azzurrini di Ficagna battuti alla Covetta dai liguri che passano per 4-0

Calcio Junior - CARRARESE-VIRTUS ENTELLA 0-4

(Campionato Berretti)

CARRARESE:Balestri, Bongiorni, Bianchi, Nobile, Maccabruni, Vaira, Lodovici, Pedrazzi, Fantini, Tivegna, Orlandi. A disp. Tonetti, Ferri, Busnelli, Gandolfi, Manzo, Bennati, Fortunati, Petriccioli, Scaletti. All. Ficagna.

VIRTUS ENTELLA: D'Amora, Bruno, Lai, Lipani, Reale, Bonini, Paonessa, Andreis, Tostore, Meazza, Vianni. A disp. Gragnoli, Luciani, Chiriaco', Brunozzi, Renzone, Sakhi, Retucci, Costa, Rimanengo, Scognamiglio. All. Castorina

ARBITRO: Biagi di Pisa (Ass. :Onorati /Andreani di Carrara)

RETI: 16' pt Bruno, 21' pt Tostore, 37' Bonini, 86' Retucci.

AVENZA- Pesante ko interno per la Berretti della Carrarese nel match casalingo del Paolo Deste della Covetta contro la Virtus Entella coi ragazzi di mister Ficagna opposti ad una delle formazioni piu' organizzate dell'intero raggruppamento che partono forte sotto le urla di mister Castorina, una stagione da giocatore in azzurro nel 2003. Entella che preme molto soprattutto dalla parte destra dell'attacco ed al 16' passa in vantaggio con una rete messa a segno da parte di Bruno dalla lunga distanza co un tiro che non da scampo a Balestri. Il raddoppio ligure arriva cinque minuti piu' tardi e porta la firma di Tostore

Entella devastante che mette a segno anche la terza realizzazione con al 37' con Bonini. La Carrarese cerca di riorganizzare le idee ma l'avversario non lascia spazio rivelandosi formazine davvero imprendibile per i giocatori azzurri. Poco prima dell' intervallo altra tegola tra i marmiferi ovvero incidente a Fantini che deve ricorrere alle cure degli addetti della Pubblica Assistenza per un duro scontro di gioco. Nella ripresa ancora liguri in cattedra che realizzano nel finale di gara la quarta rete con Retucci.